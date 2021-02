Boetes telecomreuzen met een vijfde verlaagd

De vier telecomproviders hadden van de marktwaakhond forse straffen – opgeteld ruim €13 miljoen – gekregen voor het publiceren van misleidende of incomplete informatie over abonnementen die klanten bij hen konden afsluiten.

Zo was nergens op de eerste pagina van de aanbieding zichtbaar dat er eenmalige vaste kosten werden berekend, en werd bij sommige aanbiedingen waarbij ’unlimited data’ werd beloofd, niet duidelijk verteld dat op het gebruik van data buiten Nederland binnen de EU wel degelijk een limiet op de bundel zat.

Schuldig

De rechtbank was het met de ACM eens dat daarmee sprake was van oneerlijke handelspraktijken, maar vond toch een verlaging van de boetes met 20% op zijn plaats. Aanleiding daarvoor was dat de vergrijpen de eerste overtredingen waren die onder een hoger boeteregime waren bestrafd en de ACM niet duidelijk had gemaakt hoeveel schade ze hadden veroorzaakt onder het publiek.

Na de korting op de boetes moet KPN nu €2,8 miljoen en Vodafone €2,5 miljoen betalen. T-Mobile wordt aangeslagen voor €3,1 miljoen en draait ook op voor de €2,1 miljoen boete voor Tele2, dat het inmiddels heeft overgenomen.