’Als je 18 wordt ben je nog niet financieel volwassen’

Premium Financieel

Misschien doet ING eindelijk gewoon zijn ding

In een grijs verleden kocht het groeiende ING de ene na de andere bank op. Maar na de overname van de Turkse Oyak Bank in 2007 was dat voorbij. Heel even werd ING enkele jaren geleden nog gelinkt aan het Duitse Commerzbank. Maar in vragen hierover was toenmalig ceo Ralph Hamers duidelijk: ING koopt ...