AEX blaast bij start stoom af op ECB-dag

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,3% in de min op 559,88 punten. Een dag eerder werd nog het hoogste niveau in drie maanden aangetikt. De Midkap-index ging 0,6% achteruit naar 764 punten.

De beurzen elders in Europa Frankfurt lieten ook kleine verliezen zien. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7%.

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Europese centtrale bank (ECB). De markt houdt er sterk rekening mee dat de ECB opnieuw in actie zal komen op de economie in de eurozone te stimuleren. De toelichting van ECB-voorzitter Christine Lagarde zal ook in de belangstelling staan.

Verder kijken beleggers uit naar de stand van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Naar verwachting zijn er in de voorbije week 1,8 miljoen nieuwe WW-aanvragen ingediend.

Wall Street zat gisteravond opnieuw in de lift gesteund door sterk meevallend nieuws over de banenkrimp in het Amerikaanse bedrijfsleven. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een licht lagere start.

De handel in Azië stond in het teken van de handelsspanningen tussen Amerika en China. De overheid in Peking heeft onder druk van Washington het licht op groen gezet om meer inkomende vluchten van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toe te laten. De Japanse beurs hield vanochtend een kleine plus over.

Hoofdrol Galapagos

In de AEX belandde Unibail-Rodamco-Westfield onderaan met een koersdaling van 2,9%. In de voorgaande dagen maakte het vastgoedfonds nog een fraaie rit omhoog.

De financiële waarden deden eveneens een stap terug. ABN leverde 2% in, terwijl ING 1,9% moest afstaan.

Aan de andere kant had Galapagos de wind in de rug met een plus van 3% na de bekendmaking van succesvolle resultaten met zijn medicijn filgotinib.

Op de lokale markt gleed Renewi 3% weg na tegenvallende resultaten van de afvalverwerker die hard in de kosten gaat snijden.

