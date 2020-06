AEX zakt na WW-domper in VS

Rond 15.45 uur noteerde de AEX-index 0,5% in de min op 558,3 punten. De AMX was vrijwel vlak op 769,1 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden rood.

Vanmiddag waren alle ogen gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Bankpresident Christine Lagarde hield de rente ongewijzigd. Belangrijker was dat de ECB het opkoopprogramma, bedoeld om het effect van het coronavirus op de economie tegen te gaan, uitbreidde met €600 miljard naar €1350 miljard.

„De ECB heeft er vandaag alles aan gedaan om de verwachtingen zelfs iets te overtreffen. De marktconsensus was namelijk dat het opkoopprogramma met €500 miljard zou worden uitgebreid”, legde Rabobank-econoom Stefan Koopman uit. Hij sprak verder van ’een pro-actief beleid’ dat de centrale bank voert om de economie in de eurozone door de coronacrisis te loodsen.

Een tegenvaller was echter dat bijna 1,9 miljoen Amerikanen vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroegen. Dat was minder dan de 2,1 miljoen WW-aanvragen van een week eerder, maar wel meer dan de 1,8 miljoen aanvragen die werden verwacht. „Het is nog steeds een hoog getal. Dit geeft aan dat het economisch herstel nog niet heel voorspoedig gaat”, benadrukte Koopman. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,3% tot 0,5% lager.

Ondanks de rode koersenborden van vandaag denkt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) dat de beurskoersen binnenkort verder omhoog kunnen. Hij wijst daarbij op het terugschroeven van coronamaatregelen, het uitblijven van een tweede besmettingsgolf en de miljardeninjecties van landen en centrale banken. „Dat legt een krachtige bodem onder de markten.”

De Duitse overheid gaf aan een forse stimulans voor de eigen economie door te gaan voeren met een waarde van €130 miljard. Zo gaat onder meer de btw omlaag bij onze oosterburen.

In de AEX was Unibail (-3,2%) de grootste daler. Het vastgoedfonds kon daarmee geen vervolg geven aan de fraaie koersstijgingen van de afgelopen dagen. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd 2,2% goedkoper.

De financiële waarden lieten een gemengd beeld zien. NN (-2,4%) en Aegon (-1,3%) stonden op verlies. ABN Amro hield juist de voeten droog met een plus van 0,3%. ING koerste vrijwel vlak.

Zorgtechnologieconcern Philips (+1,4%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Galapagos kreeg er ook 1,4% bij. Het biotechbedrijf behaalde desondanks goede resultaten met zijn medicijn filgotinib bij reuma.

Bekijk ook: Overleden Jan Zeeman was miljardair dankzij goedkope kleding

Bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro (+2,9%) de koploper. Basic-Fit werd daarentegen 3,4% minder waard ondanks de herhaling van het koopadvies voor de fitnessketen door analisten bij ING.

Op de lokale markt gleed Renewi 1,6% weg na tegenvallende resultaten van de afvalverwerker die hard in de kosten gaat snijden.

Euronext raakte 1,4% kwijt. De beursorganisatie zou volgens een artikel in Milano Finanza interesse hebben om in de nabije toekomst een belang te willen overnemen van 49% in de beurs in Italië die de Italiaanse overheid mogelijk gaat afstoten.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.