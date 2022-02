Shell-topman Ben van Beurden verkoopt voor €4,6 miljoen aan aandelen

Premium Financieel

OPEC levert maar helft van beloofde extra olie

Oliekartel OPEC is er opnieuw niet in geslaagd om de eigen productiedoelen te halen. Voor januari leveren inkopers maar de helft van de beloofde olie, terwijl de benzineprijzen in Nederland al rond recordstanden staan. Het kartel snijdt zich in eigen vingers: in een jaar verliest het $21 miljard aan...