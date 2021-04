Groothandel Sligro voelt de harde coronaklappen

De totale omzet van Sligro in Nederland en België kwam uit op €328 miljoen. In vergelijking met periode vóór de coronacrisis is de omzet gehalveerd. Grote zorgen zijn er nog niet bij het bedrijf uit Veghel.

Met de NOW-coronasteun en kostenbesparing kunnen aan alle verplichtingen worden voldaan. De verwachting is dat met steeds meer versoepelingen de afzetmarkten zoals de horeca voor Sligro langzaam weer zal herstellen.

Topman Koen Slippens verwacht richting de zomer steeds meer herstel, zo zei onlangs in De Telegraaf. Nu al rijden er bierwagens af en aan om ervoor te zorgen dat de horeca voldoende fusten in huis heeft voor de terrasopening op 28 april.