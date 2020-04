Dit is ’s werelds eerste elektrische wals

Dagelijks ruim 200 kilo aan CO 2 bespaard. Ⓒ BAM BAM Groep… 1.301 -0.84 %

Gouda - BAM heeft een elektrische wals gemaakt en in gebruik genomen. Volgens het bouwbedrijf uit Bunnik is het de eerste elektrische wals ter wereld. Een ouder model, dat aan een opknapbeurt toe was, is in de werkplaats van het materieelbedrijf in anderhalf jaar tijd omgebouwd tot dit unieke, duurzame exemplaar.