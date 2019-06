Italië opeens geliefd bij beleggers

Dat is het gevolg van een grote belangstelling voor Italiaanse staatsobligaties. De daling met 19 basispunten week vrijdag fors af van die van staatsschuld van andere landen. De yield voor Italiaanse tienjaars schuld ging naar 2,345%.

Er is volgens analisten sprake van opluchtingsrally voor Italië, de derde economie in grootte in de Europese Unie, dat vrijdagmidddag een laag groeicijfer van 0,3% voor het bbp bevestigde voor heel 2019. Dit groeicijfer was voor het eerste kwartaal nog een krimp van 0,1%. En voor heel het jaar werd op 0,1% groei gemikt.

Italië zit formeel op het strafbankje van de Europese Commissie na overschrijding van de norm voor het begrotingstekort.

Zwakke groei

„Het zit deels in herstel van Italië zelf, maar vooral in zwakke groei in Europa en vrijdagmiddag het nieuws over de verslechterde Amerikaanse werkgelegenheid”, zegt Bert Colijn, obligatiespecialist van ING Economisch Bureau. Het lang verwachte cijfer van het aantal nieuwe banen viel tegen.

Omdat de Europese Centrale Bank donderdagmiddag heeft aangekondigd alles te zullen doen om de groei van de economie in de eurozone te versterken, zijn er ook kansen voor Italië gekomen. Het nieuwe opkoopprogramma TLTRO 3 is minder gunstig dan voor voorganger TLTRO2, maar het ECB-bestuur gaf duidelijk aan hulp te willen bieden.

Colijn: „ECB-voorzitter Draghi gaf aan dat er zelfs al een aantal leden opnieuw met kwantitatieve verruiming zou willen beginnen. Dat is goed nieuws voor Italiaase obligaties, het betekent dat de obligaties van Italië weer worden opgekocht door de ECB.”

Maar risico blijven. „De markt is heel volatiel”, stelt Jeroen van den Broek, obligatiestrateeg van ING Financial Markets. ,,Dat is in de Italiaanse markt niet veranderd.”

Goedkoop lenen

De Italiaanse banken kunnen door de aankondiging van de ECB wel veel goedkoper gaan lenen. Dat goedkoper inlenen verbetert de marges voor banken die het geld weer duurder kunnen uitlenen. Banken wonnen vrijdag terrein op de Italiaanse beurs.

De beweeglijke versnelling - de yield voor tienjaars schuld steeg eerst met 18 basispunten, later nog met 13 - kan volgens analisten ook in gang zijn gezet door de relatief stille vrijdagmiddaghandel: enkele aan- en verkopen van grootbanken kunnen dan een stevige beweging veroorzaken.

„Tegelijkertijd is er enige politieke rust gekomen. De Italiaanse coalitieleden lagen met elkaar overhoop, maar de partijen zijn nu meer verenigd, de kans op een snelle herverkiezing en politieke onzekerheid is daarmee even van de baan”, aldus strateeg Van den Broek.

„Italië is zo’n land dat je bij de verzekeringen die de ECB heeft afgegeven wel in je portefeuille kunt nemen. Met een zeker risico.”