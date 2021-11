Groei autosector voert omzet bij NXP fors op

Financieel

Bodemonderzoeker Fugro werkt meer aan windparken op zee

Bodemonderzoeker Fugro doet steeds meer werk voor offshore-windparken. Volgens het bedrijf was de duurzame energiesector in het derde kwartaal goed voor 30 procent van de totale omzet. Dat was 23 procent in de eerste helft van dit jaar.