Nieuwe cao voor medewerkers Philips

De leden van FNV, CNV, VHP2 en De Unie moeten nog wel hun stem uitbrengen om de cao definitief te maken. Bij CNV gebeurt dat volgende week, laat de bond weten. CNV legt het resultaat van de onderhandeling met een positief advies aan zijn leden voor ter goedkeuring.

Voor de Philips-werknemers is tevens afgesproken dat zij maximaal vijf weken betaald "welzijnsverlof" kunnen opnemen. "Om even bij te tanken geestelijk of lichamelijk", legt vakbondsbestuurder Arjan Huizinga van CNV uit. De afspraak is zo geformuleerd dat dit verlof eens per vijf jaar kan worden opgenomen. Ook wordt er in de cao geëxperimenteerd met een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal 5000 euro per werknemer.