Beursblog: koopjesjagers bezorgen AEX prachtige winst

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De AEX boekte woensdag met een plus van 4,8% de grootste winst in bijna twee jaar. Koopjesjagers doken op aandelen door hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne.