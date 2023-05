Beursblog: Nasdaq naar forse winst, chipbehoefte stuwt AEX

Amsterdam - Wall Street opent donderdag met gemengd gemoed. De Nasdaq profiteert van de hype rond Nvidia dat forse groei in orders voor AI ziet. Maar de Dow Jones blijft achter. De AEX staat donderdagmiddag op winst dankzij plussen van chipfondsen Besi, ASML en ASMI. De markt wacht echter vooral op resultaat in de slepende ruzie over het Amerikaanse schuldenplafond. Kredietbureau Fitch waarschuwt de VS dat zijn AAA-rating wordt ingetrokken als politici niet voor 1 juni een akkoord bereiken.