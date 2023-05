Beursblog: Nvidia zorgt voor feeststemming op Nasdaq

Door Johan Wiering

De Nasdaq is met een fraaie winst gesloten, geholpen door een ijzersterke kwartaalbericht van Nvidia. Beleggers bleven wel voorzichtig vanwege de zich voortslepende onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Kredietbureau Fitch waarschuwde de VS dat zijn AAA-rating wordt ingetrokken als politici niet voor 1 juni een akkoord bereiken.