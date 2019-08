Grote fusie in Amerikaanse krantenwereld

Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De twee grootste Amerikaanse krantenuitgevers gaan samen verder. GateHouse Media, eigenaar van meer dan honderd lokale kranten, koopt Gannett, bekend van dagblad USA Today. Samen hebben ze zo'n 265 dagbladen in handen. Met de de deal is circa 1,4 miljard dollar gemoeid.