Succes Duncan Laurence speelt rol bij groei beroepszangers

Er komen steeds meer zangers bij, zoals muzikant Märel Anna Bijveld. Ⓒ foto Menno Bausch Fotografie

Utrecht - Het aantal professionele zangers is sinds 2016 met bijna 50% gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 2016 waren er 2783 vocalisten, vijf jaar later al 4144. Daarvan is ruim tachtig procent als zangkunstenaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.