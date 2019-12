Kleine verliezen bij start Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de Chinese export. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de verdere ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront, terwijl ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de Britse verkiezingen later deze week.