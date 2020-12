Euro terug naar top in ruim twee jaar boven $1,20

De Europese munt heeft vanaf begin november de opgaande lijn stevig ingezet in vergelijking met de dollar. De euro tikte rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) een stand aan van $1,2078.

Vooral de toegenomen risicobereidheid bij beleggers na de komst van coronavaccins speelt een grote rol voor beleggers om als veilige haven beschouwde dollar in de voorbije weken te verlaten. Een tegenvallende cijfers over de Amerikaanse bedrijvigheid in de industrie een dag eerder werkte ook negatief door voor de Amerikaanse munt.

Daarnaast zijn in Amerika weer onderhandelingen gestart over een nieuwe ronde van coronasteun. Voor de verkiezingen hebben de Democraten en Republikeinen daar al voortslepende besprekingen over gehad. Met de overwinning van Biden bij de presidentsverkiezingen, een groot voorstander van een omvangrijke fiscale stimulering gaat de deur mogelijk open naar nieuw steunpakket.

Verder kijken valutabeleggers uit naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week. De gang van zaken bij de werkgelegenheid in de VS is voor de Federal Reserve (Fed) van belang bij het bepalen van het monetaire beleid. Na de uitbraak van de coronacrisis ging de werkloosheid hard omhoog, maar in de voorbije maanden is er een flinke daling ingezet.