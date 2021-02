Tesla hekelt Nvidia om terugroepen 135.000 auto’s

Premium Financieel

Eerste simulator voor historisch Dakota-vliegtuig

Piloten kunnen sinds kort echt trainen voor een vlucht in een historisch vliegtuig. In Utrecht is een simulator gekomen, waarin liefhebbers of vliegers achter de stuurknuppel van een DC-3 Dakota kunnen plaatsnemen. De historische luchtvaart in Nederland hoopt zo meer piloten te rekruteren voor de PH...