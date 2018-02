Banenmotor draait op volle toeren

Voor elke vacature is er nog maar 1,8 werkzoekende beschikbaar, blijkt uit cijfers die vanochtend worden gepubliceerd. Het aantal werkenden ligt ruim boven de tien miljoen, en in 2017 hebben alle Nederlanders samen voor het eerst meer dan 13 miljard uur aan betaalde arbeid verricht. Het aantal werklozen is met 398.000 sinds medio 2009 niet meer zo laag geweest.

Bedrijven doen er dus ook langer over om de geschikte kandidaat voor een functie te vinden: in het vierde kwartaal van afgelopen jaar kwamen er meer vacatures bij dan dat er werden vervuld. Een kwartaal eerder was dat nog omgekeerd. Eind 2017 stonden er in totaal 227.000 vacatures open.

Bekijk hieronder het aantal vacatures per kwartaal sinds het begin van de eeuw. Is de grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Werk was er vooral bij uitzendbureaus – 24.000 banen erbij in het vierde kwartaal – maar ook elders groeit de werkgelegenheid meer, zegt Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. „Kijk bijvoorbeeld naar de bouw, waar het afgelopen kwartaal 3000 vacatures waren. En de uitzendbranche zelf is ook veranderd: in de sector werken nu veel mensen op payroll- of detacheringsbasis.”

Het aantal banen mag dan al vier jaar toenemen, daarmee zijn de ’littekens van de crisis’ nog niet verdwenen, zegt Van Mulligen. „Vooral bij ouderen zijn die nog goed zichtbaar. De werkloosheid in die groep ligt nog heel hoog, en er zijn veel 50-plussers niet op zoek naar werk. Zij merken veel minder dat het goed gaat.”