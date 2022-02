Noten- en zadenhandelaar Acomo verdubbelt resultaat, keert weer dividend uit

Zijn bedrijfsresultaat of ebitda steeg op jaarbasis met 110% naar €105 miljoen, meldt het bedrijf dat ook actief is in specerijen, thee en voedingsingrediënten dinsdag voorbeurs.

De nettowinst pluste 100% ten opzichte van de start van de coronapandemie naar €54 miljoen . De winst per aandeel is 93% toegenomen tot €2,10. Acomo keert weer dividend uit na de coronacrisis, €0,60 per aandeel.

Het in december 2020 aangekochte bedrijf Tradin Organic heeft volgens de nieuwe ceo Kathy Fortmann ook positief bijgedragen aan de omzet- en winststijging van de groep.

Bekijk ook: Notenreus Acomo zoekt na sterk kwartaal nog meer overnames

Acomo, met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika, sloot een lening van €124,4 miljoen af voor de overname van Tradin Organic, dat het assortiment voor bedrijfsklanten hielp verbreden naar biologische en plantaardige producten.

Beleggers ontvangen de cijfers van het bedrijf met wortels in 1907 positief: het aandeel van het smallcapfonds noteert bij opening beurs in Amsterdam 2,9% koerswinst, in een 2,5% dalende Midkap.

Recent werden beleggers negatiever over

Het artikel gaat hieronder verder

De president-commissaris Bernard Stuivinga meldde eerder dat Acomo steeds meer van karakter verandert, van een bedrijf met een lange historie in wereldwijde handelsactiviteiten naar een onderneming met meer natuurlijke voedingsingrediënten omdat consumenten die gezonder willen leven hierom vragen.