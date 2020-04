’Nieuwe budget iPhone op komst’

De nieuwe telefoon zou het nieuwe instapmodel worden, met geheugens van 64, 128 en 256 gigabyte in de kleuren zwart, wit en rood en voorzien zijn van de A13 chip die ook in de iPhone 11-serie zit. De iPhone SE zou in de plaats komen van de iPhone 8, die op dit moment het goedkoopste model in productie is. Die is in Nederland voor €539 in de verkoop en in de Verenigde Staten $449. Amerikanen zouden volgens 9to5 Mac voor de SE $399 gaan betalen, Europese prijzen werden niet genoemd.