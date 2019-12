Ahold investeert in leveringsketen VS

Door de investering moeten de kosten van de Amerikaanse supermarkten van Ahold Delhaize omlaag kunnen. Ook wordt de snelheid waarmee goederen worden aangeleverd opgevoerd, waardoor de schappen sneller gevuld zijn en klanten de beschikking krijgen over meer artikelen.

Ahold Delhaize rekent op een kostenbesparing van 60 miljoen dollar in 2022 en ruim 100 miljoen dollar per jaar in de jaren erna. De investering heeft geen grote invloed op de resultaten van dit jaar en het bedrijf ziet dan ook geen reden om zijn verwachtingen aan te passen.