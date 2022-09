Gasprijs en koopkracht houden ons de hele week bezig

Net gek dat de best gelezen artikelen bijna allemaal over onze portemonnee gaan. Dat de gasprijs omlaag gaat, lijkt goed nieuws. Maar Rusland blijft Europa manipuleren.

Die hoge prijzen zorgen er in ieder geval voor dat we ons verbruik flink hebben teruggeschroefd.

Huishoudens komen enorm in de knel door de hoge energieprijzen. Om hen tegemoet te komen, komt het kabinet met een koopkrachtdeal van maar liefst €15 miljard. De rekening komt te liggen bij vermogenden en het bedrijfsleven. Ondernemers zijn not amused, om het voorzichtig uit te drukken.

Voor huizenkopers zijn het evenmin gouden tijden: terwijl de prijzen niet meer zo hard stijgen als voorheen, doet de hypotheekrente dat wel.

Dat stroom duur is, weten we inmiddels wel. Maar daardoor valt een ritje met de stekkerauto, mits je de huidige hoge tarieven betaalt, nu duurder uit dan dezelfde afstand met een benzinebak. Dat is toch wel even schrikken.

En dan hebben we het niet eens over een benzinerijder die in Duitsland is geweest, want daar is een liter brandstof inmiddels niet meer goedkoper dan hier.

De huizenmarkt koelt een beetje af. Hoewel de hypotheekrente in rap tempo hoger wordt, hoeft overbieden in veel gevallen niet meer.

En wat de lezers ook bijzonder interesseerde: de opnieuw uiterst opvallende dood van een oligarch, nadat hij kritiek op de Russische president Poetin heeft geuit. Is hij echt uit een ziekenhuisraam gevallen, of werd hij een handje geholpen?

Die hogere huizenprijzen werken ook door in de WOZ-waardes: die verbreken weer eens een record.

Ben je de hoge prijzen al zat? Helaas, volgens DNB-president Klaas Knot zijn we nog niet van deze inflatie af.