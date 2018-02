DSM optimistisch na sterk einde van 2017

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 2,2 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder, maar zonder nadelige wisselkoerseffecten zou de omzetgroei 12 procent zijn geweest. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond voor eenmalige posten, steeg met 14 procent tot 359 miljoen euro. Zowel voedingsingrediënten als materialen droegen daar aan bij.

Meer dividend

Over heel 2017 wist DSM de omzet op eigen kracht met 9 procent op te voeren tot 8,6 miljard euro. De nettowinst is bijna verdrievoudigd tot 1,8 miljard euro, maar dat is vooral te danken aan een boekwinst op de verkoop van farmaciedochter Patheon. DSM stelt een dividend voor van 1,85 euro per aandeel, tien cent meer dan een jaar eerder.

DSM gaat ervan uit dat het geschoonde bedrijfsresultaat, dat vorig jaar met 15 procent toenam tot 1,4 miljard euro, in 2018 opnieuw een dubbelcijferige groei laat zien. De aansterkende euro blijft weliswaar een rem zetten op de groei van de opbrengsten, maar daar staan zeker in de eerste jaarhelft verdere stijgingen van de prijzen van vitamines tegenover.

Vol vertrouwen

Topman Feike Sijbesma stelde in een toelichting dat DSM in 2017 uitstekend heeft gepresteerd en dat met vol vertrouwen naar 2018 wordt gekeken. Er wordt voor dit jaar op een groei gerekend die sterker is dan de markt. Tegenwind door valutaschommelingen zal worden gecompenseerd door hogere prijzen, aldus Sijbesma.

De bestuursvoorzitter liet verder weten dat DSM ruimte heeft voor grote overnames na een relatief rustige periode aan het overnamefront. Het bedrijf wil later dit jaar met meer nieuws komen over zijn plannen rond acquisities.