Uber groeit in bewogen jaar

Het was het eerste volledige kwartaal voor Uber onder leiding van Dara Khosrowshahi, die in september aan het roer kwam van het techconcern. Hij moet het bedrijf in rustiger vaarwater zien te krijgen. Uber werd onder meer geconfronteerd met verschillende overheidsonderzoeken, beschuldigingen van seksuele intimidatie en toenemende concurrentie van rivalen over de hele wereld.

De aangepaste inkomsten van Uber stegen in vergelijking met de laatste maanden van 2016 met 61 procent tot 2,2 miljard dollar. De waarde van de ritten stegen in de periode tot 11 miljard dollar. Over het hele jaar kwamen de inkomsten uit op 7,5 miljard dollar.

Schikking met Alphabet

Onder de streep resteerde een tekort van 4,5 miljard dollar. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Uber aanzienlijke kosten maakte om een juridisch geschil met Google-moeder Alphabet over de vermeende diefstal van technologie voor zelfrijdende auto's uit de wereld te helpen. Alphabet-dochter Waymo sleepte Uber voor de rechter over die zaak. Uiteindelijk werd geschikt voor een totaalbedrag van 245 miljoen dollar.

Verder maakte Khosrowshahi dat maaltijdbezorger UberEats goed is voor circa 10 procent van de opbrengsten van Uber.