Netflix koopt producer voor $300 mln

Murphy legt zich volgens de New York Times voor vijf jaar vast bij de online streamingdienst die eerder de markt open brak met series als Orange is the New Black en House of Cards.

De producer, die in 1989 met $55 uit India in Holywood aankwam en begon als journalist, zag zijn contract deze zomer aflopen bij 21st Century Fox.

Tegenvaller Disney

Volgens de New York Times is het vertrek van Murphy tevens een zakelijke klap voor entertainmentbedrijf Disney, dat in december voor $52,4 miljard veel onderdelen van Fox kocht en daarbij ook de producer van Nip/Tuck, American Crime Story en American Horror Story aan zich dacht te binden.

Het forse bedrag betaald door Netflix past volgens de krant in een trend bij de videodienst. Eerder kocht Netflix al de uitgever van stripboeken, Millarworld, met de eis dat eigenaar en creatief talent Mark Millar mee zou gaan. Daarvoor ging voor $100 miljoen schrijver en producer Shonda Rimes (Scandal, Grey’s Anatomy) van ABC Series naar Netflix.

De streamingdienst geeft dit jaar $8 miljard aan producties uit, terwijl Apple zich voor $1 miljard uittrekt voor eigen series.