ESM-baas: Europese schulden zijn niets nieuws

Directeur Klaus Regling pleit voor een gezamenlijk financieel antwoord op de crisis en wijst erop dat Europese schulden niets nieuws zijn. „Er staat al zo’n 800 miljard euro aan Europese schulden uit”, schrijft hij in een opiniestuk dat in vijftien Europese kranten wordt gepubliceerd.

De lidstaten ruziën over welke instrumenten ze samen moeten inzetten om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Onder aanvoering van Parijs en Rome wil een aantal regeringen euro-obligaties gaan uitgeven. Nederland en Duitsland moeten daar niets van hebben. Premier Rutte wil ook het ESM, dat in 2012 werd gelanceerd om landen in financiële problemen te redden, niet zonder voorwaarden inzetten. Dat fonds heeft een leencapaciteit van 410 miljard euro. De eurolanden zijn de aandeelhouders.

Regling betoogt dat het ESM, de Europese Investeringsbank (EIB) en in mindere mate de Europese Commissie „al jarenlang onderlinge schulden oftewel een Europese schuld aangaan.” „Het ESM zou met zijn onbenutte financiële vuurkracht van 410 miljard euro kredietlijnen tegen lage rentes kunnen verstrekken.”

Volgens de Duitse econoom is er geen tijd om nieuwe instellingen of instrumenten in het leven te roepen.