Minder kapitaal voor Europese techbedrijven

Volgens de onderzoekers zijn durfkapitalisten voorzichtiger geworden met investeringen in techondernemingen door het afzwakkende economische klimaat en de stijgende rentes. Het cijfer over 2022 is nog wel altijd het op één na hoogste niveau ooit. Tom Wehmeier, partner bij Atomico, spreekt dan ook van een opmerkelijk goed resultaat ondanks alle economische onzekerheid.

Tijdens de coronapandemie werden de investeringen in start-ups sterk verhoogd omdat veel meer zaken via internet geregeld werden, zoals het bezorgen van maaltijden, boodschappen, onlineshoppen en financiële transacties.

Door de lastige economie en afzwakkende groei zetten veel Europese techbedrijven nu weer het mes in het personeelsbestand. Volgens Atomico zijn minstens 14.000 arbeidsplaatsen verdwenen. De branche blijft wel positief over de toekomst. Uit een peiling komt naar voren dat 77% van de techbedrijven net zo optimistisch of zelfs positiever is over de toekomst dan een jaar geleden. De rest is somberder gestemd.