’Vrouwen in kabinet trekken andere vrouwen naar politiek’

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, voor een overwegend vrouwelijk publiek, ontving Groenenboom de Bold Woman Award, zoals de bijbehorende prijs tegenwoordig wordt genoemd door het organiserende champagnemerk Veuve Clicquot. ,,Leiderschap is een keuze, niet een functie”, zei minister Micky Andriaansens (Economische Zaken) voordat zij de prijs uitreikte. Vrouwelijke leiders zijn in haar ogen ook rolmodellen: ,,en dat zijn mensen die anderen willen helpen.” Die ook vrouwen vooruit willen helpen.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met senator en Zakenvrouwjury-voorzitter Annemarie Jorritsma (l.) en jurylid ABP-topvrouw Corien Wortmann. Ⓒ Richard Mouw

Ze waarschuwde voor het syndroom van de bijenkoningin: ,,Als je een mooie bij bent, duld je geen andere in je omgeving. Het gaat erom, dat je de keuze maakt een ander iets te gunnen.” En dat moeten vrouwen in haar ogen meer doen. ,,Voor mij waren het altijd mannen die me iets gunden”, klonk het kritisch. ,,Met uitzondering van Annemarie Jorritsma”, voegde ze eraan toe over de voorzitter van de zakenvrouw-jury.

,,De leukste jury die er is”, volgens Jorritsma, bij wie de mannelijke helft van de bevolking er minder goed vanaf kwam: ,,Er is helemaal geen glazen plafond”, verraste ze de zaal. Om te vervolgen: ,,Het is gewoon een dikke laag mannen!”

Deelnemers aan de Young Lady Business Academy, die Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets oprichtte om ondernemende jongedames vooruit te helpen. V.l.n.r.: studente Marieke Pronk, hospitality-ondernemer Joy Oude Bekke, ondernemer in voeding Rabia Kechouh, studente Emma van Nieuwenhuizen en telemarketing-ondernemer Nicky Roodnat. Ⓒ Richard Mouw

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) noemde het hard nodig dat vrouwen voorbeelden krijgen: ,,We merken het in Den Haag! Nu de helft van het kabinet uit vrouwen bestaat, blijkt dat meer vrouwen zich aangetrokken voelen tot politieke partijen. Het trekt vrouwen over de streep.”

Zakenvrouw van het Jaar 2018 Aukje Kuypers (technisch dienstverlener Kuijpers), van 2019 én 2020 Mireille Kaptein (zuivelbedrijf Kaptein) en Marinka Nooteboom (trailerbedrijf Nooteboom), die nu het stokje overdroeg aan Kristel Groenenboom. Ⓒ Richard Mouw

Het was een heuse Zakenvrouw-reünie in het Scheepvaartmuseum. ,,Wij gaan dit gebouw verduurzamen”, zei de groene installateur Aukje Kuypers. ,,Ik heb minister Adriaansens gezegd dat er te weinig oog is voor de maak-industrie!”, zei trailer-bouwer Marinka Nooteboom. ,,En ik had voor het eerst tranen in mijn ogen bij de toespraak van een nieuwe zakenvrouw”, zei Lia van den Berg.

Zakenvrouw van het Jaar 1993 Irene Schreuder (l.) en van 1999 Lia van den Berg. Ⓒ Richard Mouw

Groenenboom had gesproken over meerdere mannen die haar ondernemerschap bepaald niet aanmoedigden. Over haar vader, die haar 13 jaar terug op zijn ziekbed zei dat hij haar een waardige opvolger vond. ,,Het grootste compliment dat ik ooit kon krijgen.” En over haar moeder: ,,Achter iedere vrouw staat een nog sterkere vrouw.”

Mama Deli-ondernemer Marielle Smit (in groen), winnares van de prijs voor aanstormend talent, temidden van zelfhulp-schrijfster Kelly Weekers (l.) en Moniek van Rheenen, van Moonshot Publishing, met Lotte Brunnikhuis, die ooit samen met Marielle MME Hospitality oprichtte. Ⓒ Richard Mouw

Ook Mama Deli-ondernemer Mariëlle Smit, winnares van de aanmoedigingsprijs, bedankte haar ouders. Zelfs Tjerk Opmeer deed het. Dit directielid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland was de eerste die de nieuwe, politiek correcte prijs won voor mannen die het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen ...