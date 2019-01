Beursslot: AEX overwint schrik inflatiedomper VS

De AEX-index eindigde op een plus van 1% bij een stand van 525,64 na in de middag even onder de 520 punten te zijn gedoken. De Midkap ging 1,1% vooruit naar 798,41 punten.

Elders in Europa kregen de kopers ook weer ruimschoots de overhand. Parijs en Frankfurt wonnen 1,3% en 0,8%.

Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB, benadrukt dat beleggers op het Damrak een kortstondige schrikreactie lieten zien nadat de inflatie in de VS iets hoger uitkwam dan vooraf werd verwacht. De recente onrust op de beurzen hing ook grotendeels samen met de vrees voor een sterker stijgende inflatie, wat weer kan leiden tot meer renteverhogingen. ” Zonder duidelijke aanleiding was er al snel weer sprake van een breed gedragen technisch herstel.” Hij wijst er op dat een verder aantrekkende inflatie ook hoort bij een economie die steeds verder normaliseert en centrale banken die voorbereidingen treffen om zich terug te gaan trekken. „Beleggers moeten daardoor wel rekening gaan houden met een toename van de volatiliteit in de markt. Naar verwachting zal de inflatie volgende maand gaan stabiliseren vanwege de éénmalige effecten in de loongroei in Amerika.”

Westerpterp gaat er van uit dat in de komende maanden het optimisme op de aandelenmarkten weer zal terugkeren. „De koersen zijn begin dit jaar vooral in de VS erg hard opgelopen gevolgd door een gezonde correctie. De goede onderliggende economische fundamenten zullen geleidelijk aan de bovenhand weer krijgen, tenzij de zenuwen in de VS over de oplopende inflatie blijven opspelen dan houden wij er hier ook last van.”

Volgens Rein Schutte van Indexus lijkt de superbeweegelijkheid in de aandelenmarkten wat af te nemen. „Het is ook niet te verwachten dat de Amerikaanse centrale bank op basis van dit inflatiecijfer zal besluiten om versneld rentestappen door te gaan voeren.”

In de ochtend werd bekend dat de Nederlandse economie in 2017 met 3,1% is aangetrokken, de snelste groei in tien jaar.

In grotendeels groengekleurde AEX hield Altice de koppositie stevig in handen met een winst van 4,9%. De kabelaanbieder stond de voorgaande dag nog flink onder druk. Altice heeft de verkoop van zijn Zwitserse activiteiten afgerond als onderdeel van een pakket maatregelen om de schuld van circa €50 miljard te verlagen.

DSM dikte 3% aan. Beleggers beloonden de resultaten van het speciaalchemiebedrijf. DSM denkt dat de gunstige marktomstandigheden nog wel even aanhouden en verwacht de financiële doelstellingen die het eerder stelde voor 2018 te overtreffen. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

Heineken mocht 1,6% bijschrijven. De bierbrouwer was begin deze week nog uit d gratie nadat beleggers negatief reageerden op de vooruitzichten voor 2018. Randstad vervolgde de weg omhoog met een plus van 3,3%. Philips kreeg er 2,3% bij.

Ahold Delhaize behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,2%. RD Shell liet 0,1% ligen.

In de Midkap vloog Air France-KLM 3,8% omhoog in de aanloop naar de publicatie van de resultaten van komende vrijdag. De piloten bij dochterbedrijf Transavia dreigen nog deze week het werk neer te leggen, omdat het maar niet lukt tot nieuwe cao-afspraken te komen. Koploper BESI voegde 4,9% toe aan het slot van dinsdag.

De top van verzekeraar ASR +0,2%) krijgt de komende jaren een forse salarisverhoging. De raad van commissarissen heeft dat besloten, omdat de salarissen van de bestuurders achterop raakten bij die van de concurrentie. De afgelopen zeven jaar was ASR eigendom van de Staat en mocht het bedrijf de topsalarissen niet aanpassen. Sinds september is de verzekeraar weer volledig geprivatiseerd.

Flow Traders (-3,7%) deed een stap terug na de recente krachtige opmars in reactie op het enthousiasme over de sterke toename van de volatiliteit in de markt. Corbion gleed 1,4% weg. De voedingsmiddelenproducent liet weten de duurzame algenolie-productie van handelshuis Bunge te willen kopen.

Smallcapfonds Takeaway kreeg een koopadvies van de bank NIBC met een koersdoel van €63. De maaltijdenbezorger viel in de smaak met een 5,3% hogere koers.

Telecombedrijf Veon kondigde aan dat dochter Banglalink in Bangladesh een 4G-licentie heeft bemachtigd. Daarvoor betaalt de dochter van het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf exclusief belasting $308,6 miljoen. Het aandeel Veon werd 3,5% meer waard.