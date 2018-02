Hoogste groei sinds 2007

„De economie staat er goed voor en daar mogen we best trots op zijn”, zegt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). „Maar uiteindelijk willen we natuurlijk vooral dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken.”

Bekijk hieronder de ecnomische groei van de afgelopen jaren. Is de grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Breed gedragen

De groei over 2017 is breed gedragen en was vooral te danken aan de toename van het aantal investeringen, de export en consumptie. Zo zijn de investeringen vorig jaar met 6% toegenomen. Bedrijven investeerden vooral in machines en installaties, maar ook in personenauto’s en bedrijfsgebouwen. Daar komt bij dat het producentenvertrouwen verder is toegenomen en op een relatief hoog niveau ligt.

Export

De economische groei werd ook aangejaagd door de export die met 5,5% is gestegen. Nederlandse bedrijven exporteerden meer goederen, machines en chemische producten.

Verder hebben consumenten vorig jaar 1,8% meer besteed dan in 2016. Zij gaven vooral meer uit aan kleding, woninginrichting en elektrische apparaten. Ook hebben ze meer besteed aan diensten, zoals de horeca, recreatie en cultuur.