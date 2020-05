Ralph Hamers vertrekt over zeven weken bij ING, en gaat aan de slag bij UBS. Ⓒ ANP ING Groep 5.062 3.44 %

AMSTERDAM - Een winstdaling van 40% en een verdrievoudigde stroppenpot bleek vrijdag goed nieuws voor het aandeel ING. Met een koerswinst van bijna 4% de Amsterdamse beurs lijken beleggers overtuigd dat de bank de coronacrisis kan doorstaan. Toch blijkt pas over zes maanden of dat gelukt is.