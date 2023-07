Beter Bed komt onder het dak van investeerder Torqx, verdwijnt van beurs

Daardoor zal de onderneming, die 130 winkels telt en meer dan duizend werknemers, de Amsterdamse aandelenbeurs gaan verlaten. Beter Bed wordt bij de deal gewaardeerd op ongeveer 168 miljoen euro.

Volgens topman John Kruijssen is het voor Beter Bed, waartoe ook de winkels van Beddenreus horen, namelijk makkelijker om zich op zijn langetermijnplannen te richten als de onderneming niet meer op de beurs zit maar een private eigenaar heeft.

„Torqx heeft een staat van dienst in het bouwen van betere bedrijven met een ondernemersmentaliteit en ondersteunt onze strategische routekaart volledig”, benadrukt de bestuursvoorzitter. Ook is hij enthousiast over het bedrag dat de koper wil betalen.

Beter Bed wordt bij de deal gewaardeerd op ongeveer 168 miljoen euro. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer. Volgens Kruijssen is dat een „zeer aantrekkelijk voorstel” voor beleggers die nu aandelen Beter Bed bezitten. Zij zullen nog moeten instemmen met het bod.

Beursnotering

Het is de bedoeling dat de overname begin volgend jaar afgerond kan worden, waarna de beursnotering zal worden beëindigd. Verder zal er weinig veranderen, want met Torqx is afgesproken dat die geen grote wijzigingen gaat aanbrengen in de operatie. Het hoofdkantoor zal bijvoorbeeld in het Brabantse Uden gevestigd blijven. Ook zullen er als gevolg van de overname geen banen worden geschrapt, laat Beter Bed weten.