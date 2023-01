Premium Het beste van De Telegraaf

Ook mondeling afgesproken rentekorting is geldig: bank moet betalen

Amsterdam - Een stel met een hypotheek bij de Volksbank kreeg sinds 2015 een korting van 1,2 procentpunt op de hypotheekrente die ze betalen. Maar in oktober 2021 stopte de bank met de korting. Er is geen sprake van een vaste afspraak, zegt de bank. Maar het stel vindt van wel. En hoewel de afspraak niet zwart op wit staat, heeft de klant volgens klachteninstituut Kifid voldoende aannemelijk gemaakt dat het om een vaste, langlopende afspraak gaat. De bank moet daarom de korting alsnog geven en de te veel betaalde hypotheekrente terugstorten of verrekenen.