ABN en ING gewild op opkrabbelend Damrak

De AEX-index begon met winst en noteerde rond 11 uur 0,4% verlies bij 560,1 punten. De AMX stond toen nog 0,1% lager bij 809,6 punten.

Elders in Europa verloor de Britse FTSE 100 0,4%, de Duitse DAX 0,7% en de Franse CAC-40 0,6%. Het Duitse consumentenvertrouwen kreeg een knauw volgens cijfers van GfK. De krimp van de Franse economie werd vanochtend bevestigd: een daling van 13,8% afgelopen drie maanden vergeleken op kwartaalbasis.

Wall Street ging donderdag vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6% hoger op 28.492,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2%, maar technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3%.

De eerste futures voor opening van de beurs om 15.30 uur vlakten af en vertonen nog rond 0,2% winst voor de Dow en S&P 500, de Nasdaq zou 0,2% lager van start gaan.

Op de agenda staat weinig: vanmiddag nog de inkoopmanagersindex van de Fed-bank voor de regio Chicago en het gemeten vertrouwenscijfers van de Universiteit van Michigan.

Het aantal coronabesmettingen bleef stijgen in de VS, volgens data van het Johns Hopkins Institute. Wereldwijd zijn 24,5 miljoen mensen besmet, afgelopen dag kwamen er 500.000 Amerikanen bij, tot 5,87 miljoen besmette mensen in de VS, bij 181.000 doden.

Uit Azië kwam wisselend nieuws. De partij van de Japanse premier Shinzo Abe bevestigde vanochtend geruchten dat hij zou aftreden, nadat hij opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen. In reactie steeg de Japanse yen, terwijl de Nikkei 225 1,4% achteruit ging. De Hangseng-index won 0,7%.

Brentolie werd 0,2% goedkoper bij $45 per vat. Goud werd 1,2% duurder, zilver 1,6%. De euro koerste 0,6% hoger bij $1,888.

Banken in trek

Financiële instellingen profiteerden in Europa, nadat de Federal Reserve aankondigde als centrale bank de rente de komende tijd laag te houden. Dat is gunstig voor banken die goedkoop blijven inlenen.

De inflatie mag van de Fed voortaan boven 2% komen, waar die overigens al jaren niet is geweest. „Die lage beleidsrente is een steun voor risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen”, aldus ING investment strateeg Simon Wiersma in zijn dagbericht.

Hij ziet „nog wat losse eindjes” in deze strategie zonder veel vernieuwing, wat de terughoudendheid op de markt kan verklaren.

In de hoofdindex ging ABN Amro op 3,4% winst aan kop. ING werd 2,1% sterker, Aegon pluste 0,9% en NN Group werd 1,1% duurder. NN blijkt zijn belang in de Rotterdamse apotheekbevoorrader Fagron tot dik 10% te hebben uitgebreid.

Sectorgenoot ASR won 0,7%. Citigroup blijkt een eerste belang van 5,25% met een vergelijkbaar stemrecht te hebben genomen.

Staalmaker ArcelorMittal werd ingekocht tot 2,2% winst.

Zwaargewicht chipmachinemaker ASML, met ruim 16% weging in de AEX, ging 1,4% terug. De andere grote fondsen Shell (-0,5%) en vooral Unilever (-1,2%) trokken de index omlaag.

Maaltijdleverancier Just Eat Takeaway leidde de verliezers op 2,4% teruggang. Onderin noteerde Galapagos dankzij 1,5% verlies, een positie die het biotechbedrijf deelde met investeringsfonds Prosus. Betalingsverwerker Adyen zakte 1,5%.

Bij de middelgrote fondsen reageerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 11% winst aan kop. Het heeft in de afgelopen twaalf maanden weliswaar minder huur opgehaald door de coronacrisis, zei topman Jeremy Lewis. De incasso van de huren bleef echter ’solide’, zei hij.

Corbion ging op afstand met 1,2% winst mee.

Onderin stond OCI met 3,3% verlies. Boskalis Westminster verloor 0,9%.

Berenberg gaf bij de smallcaps een verhoogd koersdoel af voor de producent van laadpalen en elektriciteitsnetwerken Alfen (+8%) van €40 naar €51. Het noemt Alfen een van de grootste winnaars in de energietransitie in Europa. Het advies bleef ’houden’.

Bij funderingsspecialist Sif (-3,5%) liep de productie door het coronavirus vertraging op. In het eerste halfjaar zakte de omzet terug en ook het bedrijfsresultaat viel lager uit. Maar analist Tijs Hollestelle van ING was positief over de ebitda en kasstroom. De kans vergroot dat Sif zijn gestelde jaardoelen kan halen, aldus ING.

Investeringsmaatschappij HAL (-0,7%), moederbedrijf van Grandvision (-0,8%), werd geraakt door de gedaalde beurskoersen van GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis.

Brill (+0,6%), de in 1683 opgerichte uitgever van wetenschappelijke literatuur uit Leiden, zag de winst in het eerste halfjaar stijgen dankzij kostenbesparingen. De omzet daalde 3%. De impact van de coronacrisis deed zich vooral in de verkoop van gedrukte boeken voelen. De terugloop in de verkoop van gedrukte boeken werd tot juni volledig gecompenseerd door de toegenomen afname van eBooks.