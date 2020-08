AEX loopt rood aan met rem op techrally

De AEX-index eindigde 1% lager bij een stand van 556,80 punten. Per saldo kreeg de hoofdgraadmeter er nog 1% bij. De AMX steeg fractioneel naar 810,36 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien. Parijs maakte een pas op de plaats en Frankfurt daalde 0,2%.

Financiële instellingen profiteerden in Europa van de aantrekkende rente nadat de Federal Reserve een dag eerder aankondigde de beleidsrente de komende tijd laag te houden. „Het gewijzigde standpunt van de Fed over de inflatiedoelstelling geeft meer vertrouwen bij beleggers over de voortzetting van het stimuleringsbeleid en het economisch herstel”, benadrukt Jos Versteeg, analist bij Isinger Gilissen.

De terugtrekkende beweging in de technologiehoek speelde het sentiment op het Damrak juist parten. „De minimale stijging van de rente in Amerika in reactie op de speech van Powell bracht al gelijk een reactie teweeg bij beleggers door uit techfondsen te stappen”, stelt Corrné van Zeijl, analist bij Actiam. „Als de stijgende trend van de rente zou doorzetten, dan zijn de poppen echt aan het dansen. ”

Uit Amerika kwam er in de middaghandel positief nieuws over de bestedingen van consumenten. Van Zeijl wijst er op dat aan de bedrijvenkant in de voorbije weken het macronieuws overwegend beter is dan verwacht, maar bij consumenten de cijfers merendeels bedrukt zijn. „Er worden nog steeds wekelijks een miljoen aanvragen voor een uitkering in de VS gedaan. De stevige daling van het consumentenvertrouwen is ook een grote bron van zorg.”

Hoewel het beursklimaat deze week per saldo is opgeklaard, blijft de AEX maar voortkabbelen, constateert Van Zeijl. „Aan de ene kant kwam er goed nieuws met de handhaving van de handelsdeal tussen Amerika en China. Aan de andere kant geeft het snel oplopen van de besmettingsgevallen in de grote EU-landen Spanje en Frankrijk onzekerheid over de kracht van het herstel in de eurozone.”

De Japanse beurs kwam vanochtend nog onder druk nadat de partij van de Japanse premier Shinzo Abe bevestigde dat hij gaat aftreden om gezondheidsredenen. Jos Versteeg, analist bij insingerGlissen, gaat er van uit dat het vertrek van Abe weinig zal veranderen aan het extreme verruimingsbeleid in Japan. „De BOJ was ook de eerste centrale bankier die met kwantitatieve verruiming en het rechtstreeks opkopen van aandelen is begonnen.”

Finacials in trek

In de AEX vielen financials in de smaak. ABN Amro dikte 2,4% aan, terwijl ING 1,9% sterker werd. Aegon pluste 1%.

De cyclische staalmaker ArcelorMittal had eveneens de wind flink in de rug met een winst van 2,9%.

Galapagos werd 2,5% minder waard. Versteeg benadrukt dat bij beleggen in biotechfondsen het risico van een koersval altijd aanwezig is. Hij wijst er op dat er later dit jaar nog mijlpalen aan zitten te komen voor diverse medicijnen van het bedrijf. Betalingsverwerker Adyen had ook een mindere dag en zakte 3%. Prosus keek aan tegen een verlies van 1,6%.

Zwaargewicht chipmachinemaker ASML ging 1% terug. Na de prachtige rit omhoog van de chipfondsen lijkt het er op dat beleggers wat winst aan het afromen zijn in reactie op de gestegen rente die groeiaandelen iets minder aantrekkelijk maakt. „Gelet op de recente goede cijfers uit de pc-markt, zoals bij Dell, is ASML in mijn optiek nog steeds een kernaandeel in de portefeuille”, stelt Versteeg.

Unilever belandde tegen het einde van de handel in de achterhoede. Het levensmiddelenconcern leverde 2,1% in. Maaltijdleverancier Just Eat Takeaway onderging een teruggang van 1,7%.

Bij de middelgrote fondsen doken beleggers op Eurocommercial Properties met met 5,1% winst ten gevolg. Het vastgoedbedrijf heeft in de afgelopen twaalf maanden weliswaar minder huur opgehaald door de coronacrisis, maar de incasso van de huren bleef ’solide’, meldde topman Jeremy Lewis.

OCI zat in negatief vaarwater met een koersdaling van 3%. De koers van de kunstmestproducent viel een dag eerder al flink terug na de resultaten.

Alfen zat ook in de lift met een koerssprong van 5,9%. Berenberg gaf bij de smallcaps een verhoogd koersdoel af voor de producent van laadpalen en elektriciteitsnetwerken van €40 naar €51. Het noemt Alfen een van de grootste winnaars in de energietransitie in Europa. Het advies bleef ’houden’.