Prachtige rit met Alfen; Galapagos bergafwaarts

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie 0,6% lager bij 559,1 punten. De AMX viel 0,1% terug naar 810,5 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien. Parijs boekte een kleine winst en Frankfurt daalde nipt.

De Japanse beurs kwam vanochtend nog onder druk nadat de partij van de Japanse premier Shinzo Abe bevestigde dat hij gaat aftreden om gezondheidsredenen. In reactie steeg de Japanse yen, terwijl de Nikkei 225 1,4% verloor. Jos Versteeg, analist bij insingerGlissen, gaat er van uit dat het vertrek van Abe weinig zal veranderen aan het extreme verruimingsbeleid in Japan. „De BOJ was ook de eerste centrale bankier die met kwantitatieve verruiming en het rechtstreeks opkopen van aandelen is begonnen.”

Finacials in trek

In de AEX vielen financials in de smaak. ABN Amro dikte 2,4% aan, terwijl ING 2% sterker werd. Aegon pluste 1,7%. Financiële instellingen profiteerden in Europa van de aantrekkende rente nadat de Federal Reserve een dag eerder aankondigde als centrale bank de beleidsrente de komende tijd laag te houden. Versteeg: „Het gewijzigde standpunt van de Fed over de inflatiedoelstelling geeft meer vertrouwen bij beleggers over de voortzetting van het stimuleringsbeleid en het economisch herstel.”

De cyclische staalmaker ArcelorMittal had eveneens de wind in de rug met een winst van 2,3%. RD Shell koerste 0,6% hoger.

Maaltijdleverancier Just Eat Takeaway onderging een teruggang van 1,7%. Galapagos werd 2,3% minder waard. Versteeg benadrukt dat bij beleggen in biotechfondsen het risico van een koersval altijd aanwezig is. Hij wijst er op dat er later dit jaar nog mijlpalen aan zitten te komen voor diverse medicijnen van het bedrijf. Betalingsverwerker Adyen had ook een mindere dag en zakte 1,6%.

Zwaargewicht chipmachinemaker ASML, met ruim 16% weging in de AEX, ging 0,8% terug. Na de prachtige rit omhoog van de chipfondsen lijkt het er op dat beleggers wat winst aan het afromen zijn in reactie op de gestegen rente die groeiaandelen iets minder aantrekkelijk maakt. „Gelet op de recente goede cijfers uit de pc-markt, zoals bij Dell, is ASML in mijn optiek nog steeds een kernaandeel in de portefeuille”, stelt Versteeg.

Bij de middelgrote fondsen doken beleggers op Eurocommercial Properties met met 8% winst ten gevolg. Het vastgoedbedrijf heeft in de afgelopen twaalf maanden weliswaar minder huur opgehaald door de coronacrisis, maar de incasso van de huren bleef ’solide’, meldde topman Jeremy Lewis.

OCI zat in negatief vaarwater met een koersdaling van 3%. De koers van de kunstmestproducent viel een dag eerder al flink terug na de resultaten.

Alfen zat ook in de lift met een koerssprong van 6,4%. Berenberg gaf bij de smallcaps een verhoogd koersdoel af voor de producent van laadpalen en elektriciteitsnetwerken van €40 naar €51. Het noemt Alfen een van de grootste winnaars in de energietransitie in Europa. Het advies bleef ’houden’.

Sif daarentegen kachelde 3,1% achteruit. Bij de funderingsspecialist liep de productie door het coronavirus vertraging op. In het eerste halfjaar zakte de omzet terug en ook het bedrijfsresultaat viel lager uit.

Investeringsmaatschappij HAL (-1,9%) werd geraakt door de gedaalde beurskoersen van GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis.

Brill (+0,6%), de in 1683 opgerichte uitgever van wetenschappelijke literatuur uit Leiden, zag de winst in het eerste halfjaar stijgen dankzij kostenbesparingen. De omzet daalde 3%. De impact van de coronacrisis deed zich vooral in de verkoop van gedrukte boeken voelen. De terugloop in de verkoop van gedrukte boeken werd tot juni volledig gecompenseerd door de toegenomen afname van eBooks.