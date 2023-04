Daling huizenprijzen zet stevig door: zo hard gaat het in jouw regio

In het tempo van de huizenprijsdaling zit nog geen vertraging. Vergeleken met het vierde kwartaal ging er ongeveer 3,6% van de prijs af, bijna net zoveel als een kwartaal eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een woning is teruggevallen naar €394.000. Afgelopen juni legden kopers nog gemiddeld €448.000 neer.

„Dat is een normale correctie op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Iedereen voelde wel aan dat een prijsstijging van 20% per jaar niet houdbaar zou zijn”, meent Lana Gerssen, makelaar en voorzitter NVM-vakgroep Wonen.

Prijzen van tussenwoningen daalden het minst (-7,2%), appartementen (-8,8%) en vrijstaande woningen (-9,8%) het meest. Vooral in stedelijke gebieden ging het hard omlaag. Zo is een woning in het centrum van Utrecht nu bijna 24% goedkoper dan een jaar geleden. In Amsterdam is het jaarverlies bijna 10%. Daarentegen zijn er ook regio’s in Nederland waar de prijzen nauwelijks zijn gedaald of zelfs stegen, zoals in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Rente

De NVM wijt de prijsdaling vooral aan de hogere hypotheekrente en de toegenomen onzekerheid in de markt. Dat leidt er ook toe dat mensen pas een huis kopen als zij het eigen huis eerst hebben verkocht. Gerssen: „We zien nu dat het woningaanbod verder verruimt maar van een gezond evenwicht tussen aanbod en vraag is nog zeker geen sprake. Kopers krijgen wel wat meer keuze uit een betaalbaarder aanbod.”

Van de woningen werd in het eerste kwartaal nog maar 31% boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 45% en een jaar geleden 81%. De gemiddelde verkooptijd liep op naar 42 dagen, 12 dagen langer dan in het vierde kwartaal.

Aan het eind van het eerste kwartaal stonden ruim 31.000 woningen te koop, bijna dubbel zoveel als een jaar geleden. Opmerkelijk is wel dat in het eerste kwartaal veel minder woningen te koop werden gezet dan normaal, zelfs het geringste aantal in tien jaar. „De prijsdalingen en de onzekerheid zorgen ervoor dat veel potentiële woningverkopers een afwachtende houding aannemen”, zo verklaart de NVM dit fenomeen.

Nieuwbouw

Met de verkoop van nieuwbouwwoningen ging het al langer slecht. „Die ontwikkeling heeft zich versterkt doorgezet”, zegt Chris van Zantwijk, makelaar en vicevoorzitter NVM-vakgroep Wonen. „We zien de verkoop onderuitgaan. Plannen komen regelmatig niet in de verkoop of worden eruit gehaald door achterblijvende verkoopresultaten.” Volgens Van Zantwijk is er ’een kloof’ aan het ontstaan tussen de prijs van nieuwbouw en bestaande bouw.

NVM-makelaars verkochten in het eerste kwartaal bijna 4200 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een daling van 37% vergeleken met een jaar eerder. Inmiddels staan 18.000 nieuwbouwwoningen te koop, ruim 90% meer dan een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs van een verkochte nieuwbouwwoning is nu €468.000, wat neerkomt op 2,9% minder dan een jaar geleden. Dat komt mede doordat voor duurdere appartementen minder belangstelling is gekomen.