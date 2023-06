Beursblog: chipbedrijven houden AEX op winst

Door Johan Wiering

De gong werd vanochtend geluid ter gelegenheid van de lancering van het Elite programma op de Nederlandse markt. Dit is erop gericht oprichters en bestuurders van bedrijven in de groeifase met een omzet van €10 tot €100 miljoen te helpen bij hun duurzame groei op private en publieke kapitaalmarkten. Vertegenwoordigders van Elite en de Nederlandse partners werden verwelkomd door Simone Huis in 't Veld, ceo van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 762.49 0.28 %

De AEX is gaandeweg de handelsdag wat weggezakt, maar staat aan het begin van de middag nog altijd hoger. Beleggers zijn in afwachting van het inflatiecijfer uit de VS, dat om half drie naar buiten komt. De toeleveranciers aan de chipsector blinken weer uit. Midkapper Just Eat Takeaway profiteerde slechts even van zijn aangekondigde kosteningreep in de VS.