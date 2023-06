Beursblog: chipbedrijven in trek op hoger Damrak

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De gong werd vanochtend geluid ter gelegenheid van de lancering van het Elite programma op de Nederlandse markt. Dit is erop gericht oprichters en bestuurders van bedrijven in de groeifase met een omzet van €10 tot €100 miljoen te helpen bij hun duurzame groei op private en publieke kapitaalmarkten. Vertegenwoordigders van Elite en de Nederlandse partners werden verwelkomd door Simone Huis in 't Veld, ceo van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 764.85 0.59 %

De toeleveranciers aan de chipsector blinken uit in de AEX. Midkapper Just Eat Takeaway valt ook in de smaak op zijn besluit 15% van het personeel in de VS te ontslaan. Beleggers zijn sowieso in een goede stemming, vanuit hun vertrouwen dat de Fed en de ECB de komende twee dagen niet negatief zullen verrassen.