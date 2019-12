Medewerkers weigeren prikklok, loon niet uitbetaald

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / David Rozing

Amsterdam - Een aantal medewerkers van een recent van eigenaar gewisseld Amsterdams callcenter wacht nog steeds op salaris, dat normaal de tiende van de maand wordt uitgekeerd. Er is een conflict over een nieuw tijdregistratiesysteem. Volgens vakbond FNV komen sommigen daardoor in ernstige financiële problemen.