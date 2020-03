Winkelwagen verplicht in super, maximaal aantal bezoekers

Dat meldt brancheorganisatie CBL. In kleinere supermarkten die geen winkelwagens hebben, wordt hetzelfde principe toegepast met mandjes. Als de wagentjes of mandjes op zijn, mogen er even geen klanten naar binnen. Vakbond CNV klaagde maandag nog dat supermarktbezoekers totaal geen rekening hielden met de regel om 1,5 meter afstand te houden – vakkenvullers zouden zo uitgroeien tot ’superverspreiders’ van het coronavirus.

Later op de dag kondigde het kabinet aan dat alle winkels een streng deurbeleid moeten voeren, op straffe van mogelijk hoge boetes.

Andere winkelketens, waaronder Action en Hema, hebben het deurbeleid aangescherpt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Winkelketen Action gaat in de 387 winkels in ons land strenger controleren op de hoeveelheid klanten. De filialen blijven wel geopend voor het publiek, maar de maatregelen worden aangescherpt, zegt een woordvoerder.

„Onze winkels worden volop bezocht en we vragen klanten sowieso afstand te houden van het personeel. We gaan nu nog meer posters aanbrengen om de veiligheid van werknemers en klanten te waarborgen.”

Hema

Ook Hema neemt vergaande maatregelen. ,,Er is een strenger deurbeleid ingevoerd en je mag vanaf heden maar met maximaal twee personen tegelijk naar binnen. Groepen worden niet toegelaten”, zegt een woordvoerder.

Action is in zeven landen actief, waaronder Frankrijk en Duitsland. ,,In Frankrijk zijn al onze winkels gesloten vanwege de complete lockdown en dat heeft enorme gevolgen voor de omzet. De winkels en distributiecentra zitten vol met spullen, terwijl er geen geld binnenkomt. Het is ook vervelend voor leveranciers. In Duitsland zijn we deel geopend, maar dat verschilt per regio”, aldus de woordvoerder.

Hema is met 750 winkels actief in negen landen. ,,Maar de winkels buiten Nederland zijn allemaal gesloten en dat heeft grote gevolgen voor de omzet.”