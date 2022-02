Beursblog: AEX keldert tot onder 730 punten; deuren dicht Wall Street

Premium Financieel

Claimcultuur rukt op in Nederland: machtig middel tegen grote bedrijven

Nog niet zo heel lang geleden keken we in Nederland met verbazing naar de claimcultuur die in de VS heerst. Dat is verleden tijd, want massaclaims zijn ook hier big business. In de Nederlandse claimindustrie draait het om miljoenen en soms zelfs miljarden euro’s. „Het is inderdaad een markt, maar we...