’Amerikaanse economie op weg naar flinke recessie’

Hoewel de Amerikaanse centrale bank (Fed) nog uitgaat van een milde recessie ziet Allianz de nodige beren op de weg voor de grootste economie ter wereld. Johan Geeroms (Allianz Trade) benadrukt dat Amerika dit jaar nog redelijk goed van start is gegaan, maar dat volgens hem teveel indicatoren laten een neergang zien. De dalende retailverkopen en de terugval van de industriële productie ziet hij als belangrijke signalen dat het economische klimaat aan het verslechteren is.

Daarnaast wijst Geeroms ook op de rol van de banken. „.Vooral veel kleinere banken zitten in de knel. We zien een serieuze terugval in de vastgoedsector. De blootstelling van banken hieraan is groot. Dat voedt weer de twijfels over de kracht van de bancaire sector.”

Arbeidsmarkt

Een andere bron van zorg voor Geeroms is de Amerikaanse arbeidsmarkt. „De groei van nieuwe banen valt steeds verder terug. Ook de groei van tijdelijk werk zakt weg. Vooral in de tech-sector zagen we recent al flinke ontslagrondes gezien. Die zagen de bui al eerder aankomen. Dergelijke ontslagrondes gaan we nu op een bredere schaal zien. We zien werkloosheidsuitkeringen van maand tot maand oplopen.”

De milde recessie die de Fed zegt te verwachten, maakt Geeroms alleen maar argwanender. „In hun voorspellingen lopen ze steeds achter de feiten aan. Ik moet denken aan 2008. Ook toen behoorde volgens de FED een milde recessie tot de mogelijkheden. Even later zaten we in de diepste economische crisis van de afgelopen decennia.”

De hele wereld zal de recessie in de VS voelen, stelt Geeroms, al ziet hij ook een enkel lichtpuntje. „Je mag ervan uitgaan dat de neergang van de dollar doorzet naarmate het economisch minder gaat. Energieprijzen en ook de prijzen van andere commodities zijn in dollars genoteerd. Dat is voor Europa goed nieuws. Wat voor Europa ook positief kan uitpakken is dat de Chinese economie verbetert. “De impuls die daarvan uitgaat zal beperkt zijn. Maar alle kleine beetjes helpen.”