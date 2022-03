Overheid heeft ’imagoprobleem’: niet meer sexy als werkgever

Premium Nieuws

Nederlander vangt op Poolse camping vluchtelingen op: ’Belangrijker dan vakantie’

Polen zet alles op alles om voldoende opvangcapaciteit te hebben voor Oekraïense vluchtelingen. Anna en Mathijs van Dijk hebben op hun camping Forteca in het zuidwesten van Polen inmiddels vijftien Oekraïense vluchtelingen opgevangen in hun gastenkamers. „Ik heb al wat reserveringen afgezegd, want e...