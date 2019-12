Consumentenbond vreest toch negatieve spaarrente

’Door de aanhoudende rentedaling op de geld- en kapitaalmarkt kan de spaarrente in de toekomst 0% of negatief worden. In de aangepaste voorwaarden (die gelden vanaf 18 januari 2020) staat dat wij voor verschillende saldo’s verschillende rentes mogen berekenen. Wanneer en hoe we dat doen, is nog niet bekend’, meldt Centraal Beheer aan haar klanten.

Voorwaarden

Volgens de Consumentenbond zou ook ABN Amro binnenkort de algemene voorwaarden aanpassen om negatieve spaarrente mogelijk te maken. Een woordvoerder van de bank wil dit niet bevestigen. „Als wij onze voorwaarden zouden aanpassen, dan zullen we dat zelf bekendmaken.”

De bank, die voor een groot deel nog steeds in handen is van de staat, beloofde eerder juist dat er geen negatieve rente gerekend zou worden over spaartegoeden tot €100.000. „En die belofte staat”, zegt de woordvoerder.

Hij bevestigt wel dat eerst de algemene voorwaarden gewijzigd zouden moeten worden, voordat een negatieve spaarrente in brede zin, voor grote groepen klanten, gerekend zou mogen worden. „Maar als dat aan de orde is, dan zullen wij dat aan onze klanten communiceren. Dat doen we nu niet.”

Belofte

Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar wil dat andere grote banken ABN Amro volgen met de toezegging dat er geen negatieve rente gerekend zal worden over spaartegoeden tot €100.000.

„De Volksbank en de Rabobank deden wel dezelfde belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker. En ING laat helemaal niets los. Ik ben er dan ook niet gerust op.”

De bond wil dat minister Hoekstra negatieve spaarrente verbiedt. Daar ziet de minister van Financiën voorlopig geen aanleiding voor. Als spaarders niet meer voldoende mogelijkheden hebben om naar een bank te gaan die geen negatieve rente rekent, volgen er eventueel wel stappen.