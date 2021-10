Energiebedrijven stoppen werving: ’Er gebeuren allemaal rare dingen’

Premium Geld

Alles wordt duurder: zo bespaar je toch honderden euro’s

De koopkrachtstijging voor volgend jaar is te verwaarlozen en ook de stijgingen van het nettoloon waren in jaren niet zo mager. Terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen en er sprake is van inflatiestijging. Tijd dus voor enkele ijzeren wetten om te besparen die wel eens worden vergeten.