China slaat terug naar VS: zeven Amerikanen op sanctielijst

Washington gaf vorige week een waarschuwing uit aan bedrijven dat als ze zakendoen in Hongkong het moeilijker is om hun personeel en data te beschermen. Dat komt volgens de VS doordat China meer controle over de voormalige Britse kroonkolonie wil uitoefenen. Daarbij komt de rechtsstaat in Hongkong in het gedrang.

Zwart maken

China vindt dat onzin, blijkt uit een verklaring waarin staat dat de VS „het zogenoemde Hongkong-advies hebben verzonnen om het bedrijfsklimaat in Hongkong zonder reden zwart te maken.” Ook heeft de Amerikaanse regering volgens China „illegale sancties opgelegd aan verscheidene functionarissen.”

De VS en China ruziën al een tijd over zaken als Hongkong, mensenrechten in Xinjiang, Taiwan en het ontstaan van het coronavirus. De recente stap van China wordt door kenners vooral als symbolisch gezien. Ross is de prominentste Amerikaan op de lijst en hij is sinds januari, toen Joe Biden Donald Trump opvolgde als president, al geen minister meer.