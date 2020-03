China verlaagt rente voor banken tegen coronacrisis

De zogeheten repo-rente gaat van 2,4 naar 2,2 procent. Daarbij pompt de Chinese centrale bank 50 miljard yuan (6,5 miljard euro) in het financiële systeem via kortlopende leningen aan banken om zo te helpen tegen liquiditeitstekorten op de financiële markten.

Het is voor het eerst sinds februari dat China met een renteverlaging komt in de strijd tegen de coronacrisis. Door de crisis wordt de Chinese economie had geraakt. Andere centrale banken hebben ook maatregelen genomen, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve. De verwachting is dat de Chinese centrale bank later met nog meer monetaire stappen zal komen.