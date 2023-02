’Redding Lightyear lijkt nabij’

Of het Helmondse bedrijf definitief kan worden gered zal in de komende dagen blijken. De curator van het failliete bedrijfsonderdeel van Lightyear moet de plannen nog beoordelen, schrijft de krant.

De doorstart kan er komen dankzij een groep particulieren onder aanvoering van de Amsterdamse ondernemer Arnoud Aalbersberg. De groep heeft 8 miljoen euro klaar liggen om het nieuwe Lightyear op poten te zetten.

Miljoenen ophalen

In de komende weken wil de groep 40 tot 50 miljoen euro ophalen voor de verdere ontwikkeling van gezinsauto Lightyear 2.

„Dit is geweldig nieuws”, aldus ceo Hoefsloot. „Alle betrokkenen werkten onophoudelijk door voor deze voortzetting.”

De groep investeerders geeft Lightyear de mogelijkheid om verder te werken aan de auto, en om extra kapitaal op te halen dat nodig is om de volgende auto, de Lightyear 2 te gaan produceren.

Een woordvoerder houdt wel een slag om de arm, volgens hem is enkel tijd gekocht. „Dit is goed nieuws, maar er moet nog wel een en ander gebeuren. De acute crisis is voorbij. Nu kunnen we gaan kijken hoe we verder gaan”, zeg hij. „We zetten in ieder geval alles op alles voor een definitieve doorstart.”

Hij stelt dat er sowieso dingen gaan veranderen. „Er komt een nieuw bedrijf, waar niet dezelfde mensen zullen werken als voorheen.”